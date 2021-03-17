Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

17.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği E.F'yi takibe aldı.

Sokakta gezdiği sırada durdurularak üst araması yapılan zanlıda, kullanıma hazır 6 paket halinde yaklaşık 3 gram sentetik uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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