Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
24.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:19
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın ikametine operasyon düzenledi.
İkametteki aramada 302 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
???????Şüpheli, Ürgüp Sulh Ceza Hakimliğince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan