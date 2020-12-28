Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.T.'nin ikametinde yapılan aramada 8,57 gram, 13 gram, 18 gram ve 0, 93 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken şüpheli M.T. ve uyuşturucuları Nevşehir 'e getirdiği tespit edilen Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ve Ş.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı