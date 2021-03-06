Nevşehir'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

06.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:53
Nevşehir'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A.'nın yapılan üst aramasında 1,12 gram metamfetamin ve 1,44 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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