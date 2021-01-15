Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

15.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:06
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 273 gram uyuşturucu madde, 8 yasaklı ilaç, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 46 bin 500 lira ele geçirildi. H.K, E.Y. ve N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. ve H.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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