Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'deki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusundan Y.D'nin üst aramasını yapan polis, 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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