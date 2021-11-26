Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Nevşehir'deki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'deki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusundan Y.D'nin üst aramasını yapan polis, 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri