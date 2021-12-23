Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.D'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 3 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, esrar ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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