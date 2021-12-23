Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.D'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 3 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, esrar ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

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