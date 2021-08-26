Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında Karasoku Mahallesi Karasoku Sokak'ta şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, çeşitli miktarlarda kullanıma hazır 6 paket uyuşturucu madde ile 9 yasaklı ecza, tabanca, 13 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1690 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan M.T. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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