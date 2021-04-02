Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.G. ve C.M'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 471 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan