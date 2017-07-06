Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

NEVŞEHİR(AA) - Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 949 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeye karşı mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar beldesinde ikamet eden Suriye uyruklu kişinin evine operasyon düzenledi.



Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 949 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.