Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

26.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:41
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, O.B. (37), E.T. (29) ve U.E. (28) gözaltına alındı, evlerde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Avanos Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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