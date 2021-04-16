Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 506 gram madde ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 506 gram madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri - Avanos yolundaki uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüsteki yolculardan Afgan uyruklu A.B.M'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin ceplerinde küçük paketler halinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 506 gram madde buldu.

Gözaltına alınan A.B.M, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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