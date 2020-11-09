Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:25
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ile mücadele" çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ile mücadele" çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Derinkuyu ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, sigara şeklinde sarılmış esrar bulan ekipler, sürücü E.E. hakkında "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna" muhalefet suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

Karasoku Mahallesi'nde ise devriye görevindeki polis ekibi, durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu F.Z'nin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen zanlılardan E.E. tutuklandı, F.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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