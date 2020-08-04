Nevşehir'de "uyuşturucu" operasyonu Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında çeşitli miktarda esrar ve kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında çeşitli miktarda esrar ve kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Gülşehir ilçesinde iki ayrı noktaya operasyon yapıldığı bildirildi.

Arazide yapılan operasyonda, toplamda 584 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA