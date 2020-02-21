Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yürüten ekipleri, şüphelendikleri S.M.G'nin çantasını aradı.

Aramada çantasından yaklaşık 14 gram esrar maddesi ile 25 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.


S.M.G'nin uyuşturucu maddeyi aldığını iddia ettiği A.D.S.M. de gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D.S.M. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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