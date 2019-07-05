Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir şahsın satışını yapmak üzere şehir dışından uyuşturucu madde getirdiği yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren polis, O.K. (44) adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Şahsa ait ev ve aracında, narkotik köpeği ile birlikte arama yapan ekipler, yaklaşık 98 gram metamfetamin, 14 gram esrar, 4 extasy, 2 adet ise captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen O.K. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

O.K. çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA