Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı
05.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:46
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ay önce ulaşıma kapatılan caddeler, yeniden trafiğe açıldı.
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ay önce ulaşıma kapatılan caddeler, yeniden trafiğe açıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 4 Nisan'da araç trafiğine kapatılan Lale Caddesi'nde yeniden araç geçişlerine izin verilmeye başlandı.
Yine 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Atatürk Caddesi de kısmen açıldı.
Yaklaşık bir ay sonra açılan caddelerde, zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.
Araçların caddelere duraklayıp park edilmemesi için yol kenarlarına bariyerler yerleştirildi.
Kaynak: AA