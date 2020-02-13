Nevşehir'de ulaşıma kapanan köy yolları açıldı
Nevşehir'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 49 köy yolu Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Nevşehir'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 49 köy yolu Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan il genelindeki 49 köy yolunda ekipler, 8 greyder, 2 dozer, 7 destek aracı ile yükleyici, kar bıçaklı kamyon ve tuzlama araçlarıyla çalışma yaptı.
Karla mücadele çalışmasının ardından il genelinde trafiğe kapalı yol kalmadığı öğrenildi.