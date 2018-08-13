Nevşehir'de Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından "Çocuk ve Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içinde bulunan 3 Nolu çim sahadaki şenliğe çocuklar ve aileleri ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı.

Çim sahada dağıtılan uçurtmaları anne ve babalarının yardımıyla uçurmaya çalışan çocuklar sevinç yaşadı. Protokol üyeleri tarafından çocuklara macun şekeri ve patlamış mısır dağıtıldı.