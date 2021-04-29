Nevşehir'de üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir'de üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de ev ve iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis üç şüpheliyi yakaladı.

Nevşehir'de ev ve iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis üç şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesinde bisiklet hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma yapan polis, yürütülen teknik ve istihbarı çalışmanın ardından hırsızlık şüphelilerinin kimliğini belirledi.

Şüpheli M.S. ve M.Ş.Ü, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kent merkezindeki bir iş yerinden ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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