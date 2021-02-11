Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaymaklı beldesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 29,5 kilogram tütün, 1390 gram nargile tütünü, 2 bin 100 dolu makaron ve 22 bin 500 sigara fitresi ele geçirildi.

Operasyonda, M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan