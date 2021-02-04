Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün ve makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Derinkuyu ilçesinde durdurulan B.A. idaresindeki kamyonda, 50 bin boş makaron, 80 bin sigara fitresi, 80 kilogram kıyılmış tütün ile mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen 15 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. ve beraberindeki H.A, hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan