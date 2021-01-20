Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonu
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Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonu

20.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:28
Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonu

Nevşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalanırken çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalanırken çok sayıda makaron, sigara fitresi ve tütün ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Adana'dan kaçak tütün ve makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kent girişinde durdurulan A.Ö. idaresindeki araçta, 670 bin boş makaron, 75 bin 600 sigara fitresi ile 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö. hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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