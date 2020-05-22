Nevşehir 'de "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı Nevşehir'de, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Nevşehir'de, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde 241 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, bin 270 iş yeri ile 798 araç sorgulandı, 171 park, mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresi kontrol edildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı 180 kişiye uyarıda bulunarak, evlerine dönmelerini sağladı.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişi ile çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 136 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA