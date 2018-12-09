Nevşehir'de "Türkiye Gençliği Kıyamda" Programı
Nevşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri sabah namazında Şifa Camisi'nde buluştu.
Nevşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri sabah namazında Şifa Camisi'nde buluştu.
TÜGVA İl Temsilciliğince "Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamındaki buluşma çok sayıda vatandaşın da katılımıyla gerçekleşti.
Sabah namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbir ve salavatlarla başlayan program namazın ardından edilen dua ile sona erdi.
TÜGVA üyeleri namaz sonrası cami çıkışında cemaate ikramda bulundu.
Buluşma programına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan da katıldı.