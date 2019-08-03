Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14 yaralı

Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14 yaralı

Nevşehir'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı.

3.08.2019 13:53
Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14 yaralı

Nevşehir'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merdan Qurbetov (43) yönetimindeki 75 BG 330 Azerbaycan plakalı otobüs, Nevşehir-Avanos kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 18 turistten 14'ü hafif şekilde yaralandı.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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