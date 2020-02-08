Nevşehir'de tüm mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Nevşehir'de tüm mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını 15 saattir aralıksız sürdürüyor.

08.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:47
Nevşehir'de tüm mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını 15 saattir aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca öncelikle ana arterleri açık tutmak için çaba gösteren ekipler saatlerinden itibaren ara yollarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Nevşehir'de Cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte harekete geçen Nevşehir Belediyesi 'ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri, yolları açık tutmak için gece boyunca büyük çaba sarf etti. Çok sayıda personel ve iş makinesi ile sabaha kadar aralıksız çalışan ekipler, öncelikle ana arterler olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizliği çalışması gerçekleştirdi. Ekipler sabah saatlerinden itibaren ise ara sokaklar ve caddelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar kalınlığının 24 santim olarak ölçüldüğü şehir merkezinde yağış nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteren ekipler, tüm bölgelerde tuzlama çalışması da yapıyor.


Belediye ekipleri şehrin farklı noktalarındaki kar temizlik ve tuzlama çalışmasını halen sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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