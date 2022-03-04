Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı ve Suvermez köylerindeki 5 trafodan bakır kablo çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.S, M.E. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
AA / Behçet Alkan - Güncel