Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı ve Suvermez köylerindeki 5 trafodan bakır kablo çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.S, M.E. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu, Nevşehir, Suvermez, Çakıllı, Güncel, Haberler

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