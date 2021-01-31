Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
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Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

31.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:26
Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'in Kavak beldesinde, trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Kavak beldesinde, trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Beldedeki kayadan oyma soğuk hava deposunun girişinde, işçileri taşıyan iki servis aracının dikiz aynası birbirine çarptı.

Sürücüler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bazı işçiler de kavgaya girdi.

Nevşehir ve Ürgüp'ten sevk edilen jandarma ekiplerinin, tarafları ayırmasının ardından depoya gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol da işçilerle görüştü.

Jandarmanın telkinlerinin ardından taraflar olay yerini terk etti.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Erkan Coşkun, iki aracın aynalarının çarpışmasının ardından sürücülerden birinin darbedilmesi nedeniyle kavganın büyüdüğünü belirtti.

Kavga anı, deponun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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