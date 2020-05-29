Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti
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Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti
29.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:52

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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