Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde Bayram Kabakçı yönetimindeki 50 LD 670 plakalı otomobil ile Furkan Ataç yönetimindeki 07 GZR 09 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Bayram Kabakçı, İpek Kabakçı ve Merve Kabakçı ile ticari araç sürücüsü Furkan Ataç ve Muhammed Ataç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sırasında ticari araç, çöp kovası sayesinde apartmanın giriş katına girmeden durdu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA