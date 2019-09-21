Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'de Aksaray yolu yeni sanayi Tekyıl petrol önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21.09.2019 13:31
Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'de Aksaray yolu yeni sanayi Tekyıl petrol önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre Tekyıl Petrol kavşağında 50 AAT 152 plakalı otomobil ile 50 AG 505 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobillerden bir tanesi devrilirken kaza da 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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