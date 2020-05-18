Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
18.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:26

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Derinkuyu istikametine seyir halinde olan 50 ZC 451 plakalı tır, aynı istikametteki kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kabin kısmı yerinden koparak yol kenarına savruldu. Yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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