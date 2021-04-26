Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan M.A, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ticari araç sürücüsü S.Ö. ise hafif yaralı olarak Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin

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