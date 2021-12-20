Nevşehir'de Toplu Taşımaya ikinci kez zam yapıldı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir il merkezinde toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı.

Nevşehir'de geçtiğimiz ay yapılan zammın ardından, toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı. Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre, halk otobüslerinde tam ücret; 3.50 iken 4 TL, öğrenci ücreti 3 TL iken 3.50 TL'ye yükseltildi. Zamlı tarifeye bu günden itibaren uygulanmaya başlandı. - NEVŞEHİR

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