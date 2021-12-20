Nevşehir'de Toplu Taşımaya ikinci kez zam yapıldı
Nevşehir il merkezinde toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı.
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir il merkezinde toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı.
Nevşehir'de geçtiğimiz ay yapılan zammın ardından, toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı. Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre, halk otobüslerinde tam ücret; 3.50 iken 4 TL, öğrenci ücreti 3 TL iken 3.50 TL'ye yükseltildi. Zamlı tarifeye bu günden itibaren uygulanmaya başlandı. - NEVŞEHİR
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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