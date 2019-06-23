Nevşehir'de ticari araç şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 2 ölü, 4 yaralı
Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan 35 EFU 21 plakalı ticari araç, Sarıyazı mevkisinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan bebek olay yerine hayatını kaybederken kazada yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazada yaralananlardan 1'inin durumu ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
Son dakika! Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
12:47 Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif hayatını...