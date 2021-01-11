Nevşehir'de terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu bir şüpheli ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye uyruklu zanlının yurt dışı edilmesiyle ilgili çalışma başlatılırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan