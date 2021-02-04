Nevşehir'de terör örgütü PKK şüphelisi bir kişi yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturmaları ve talimatı kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu G.İ. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı sınır dışı edilmek üzere Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan