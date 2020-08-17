Nevşehir'de Temmuz ayında 515 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında konut satış rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı konut satış rakamları açıklanırken Aksaray, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin arasında bulunduğu Nevşehir 515 konut satışı ile en az konut satışı gerçekleştirilen il oldu. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de 515 konut satışı gerçekleştirilirken Kırıkkale'de bin 12, Aksaray'da bin 46, Niğde'de bin 93 ve Kırşehir'de ise 609 konut satışı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA