Nevşehir'de temizlik seferberliği Nevşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin her bir köşesinde bu konuda adeta bir seferberlik ilan Nevşehir Belediyesi, son olarak sanayi bölgesinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Nevşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte daha önce başlatmış olduğu temizlik seferberliğine ivme kazandırdı. Şehir merkezindeki parklardan yeşil alanlara, caddelere, alt ve üst geçitlerinden köprülü kavşaklara, yaya kaldırımlarından mahallelere kadar Nevşehir'in dört bir tarafını 24 saat boyunca süpüren, yıkayan ve köşe bucak temizleyen Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak sanayi bölgesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çok sayıda personel ve iş makinesi ile birlikte sanayi esnaflarına daha temiz ve güzel bir çevre sunmak için sabahın erken saatlerinden itibaren burada çalışmaya başlayan ekipler, tüm bölgeyi köşe bucak temizledi. Bu arada bir süre önce sanayi bölgesinde boş arazilerde bulunan inşaat atıkları ve molozları iş makineleri kanalıyla temizleyen Nevşehir Belediyesi, boş araziler, yol kenarları ve yeşil alanlara konulan ve görüntü ve çevre kirliliğine neden olmanın yanı sıra tehlike arz eden hurda, araç gereç, kamyon kasası ve kullanım dışı malzemelerin kaldırılması için de denetimlerini sürdürüyor. İşyerlerinin kullanım alanı dışındaki alanlarda bulunan bu tür malzemelerin sahiplerince Nevşehir Belediyesi tarafından kendilerine gösterilen alana kaldırılmasını sağlayan belediye ekipleri, esnafları boş araziler, yeşil alanlar ve yol kenarlarına hurda araç ve kamyon kasası bırakmamaları konusunda uyardı.

Nevşehir Belediyesi tarafından tüm uyarılara rağmen sanayi bölgesinde çevre kirliliğine neden olan işyeri sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA