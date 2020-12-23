Nevşehir'de temizlik için gittiği evin sahibini darbeden kadın tutuklandı
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Nevşehir'de temizlik için gittiği evin sahibini darbeden kadın tutuklandı

23.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:20
Nevşehir'de temizlik için gittiği evin sahibini darbeden kadın tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde temizlik için gittiği evin sahibini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde temizlik için gittiği evin sahibini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.D. (84), ikametine temizlik için gelen B.B'nin (58) kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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