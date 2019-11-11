Nevşehir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

11.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:22

Nevşehir'de telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ismi belirtilmeyen bir kişinin, kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine harekete geçti.



Mağdur şahsı telefonla arayıp, "FETÖ/PDY üyeliğin var" diyerek, verilen hesap numarasına 48 bin 700 lira yatıran vatandaş, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.



Yapılan teknik ve istihbari çalışmada, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şüphelinin 22 yaşındaki İ.Ü. olduğu tespit edildi.



Adana'daki ikametine yapılan operasyonla gözaltına alınan İ.Ü'nün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemlerinden (SEBGİS) bağlandığı Nevşehir Adliyesinde ifadesi alındı.



İ.Ü, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA