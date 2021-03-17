Nevşehir'de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Nevşehir'de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:34
Nevşehir'de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'de 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'de 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı, çek-senet tefeciliği ile ilgili yapılan operasyon çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 adreste 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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