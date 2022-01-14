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Nevşehir'de taşımalı eğitime ara verildi

Nevşehir'de taşımalı eğitime ara verildi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

İl genelinde dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde sona ermesinin ardından yollarda buzlanma oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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