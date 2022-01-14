Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR kent merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl genelinde dün etkili olan kar yağışının ardından yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından kent merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı köy ve kasabalardan il merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerimize bağlı köy ve kasabalardan ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için 14/01/2022 tarihinde geçerli olmak üzere eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet