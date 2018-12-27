Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Nevşehir'de yollarda meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Nevşehir merkeze ( merkez ilçeye ) bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Nevşehir merkezde eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir.

Ayrıca Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerimizde ilçe genelinde, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerimizde de sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime de 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA