Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyona alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyona alındı

26.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:22
Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyona alındı

Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapı için gerçekleştirilen restorasyon ihalesinin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Restorasyon kapsamında, kilisenin dış cephesi raspa ile temizlenecek ve çatı onarımı yapılacak. İç mekanlara sonradan eklenen bölümler yıkılarak aslına uygun restore edilecek kilisenin duvarlarındaki freskler de onarılarak yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kiliseyi turizme kazandıracaklarını vurgulayarak, "Restorasyon için yapılacak tüm harcamalar Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan bu çalışmayla hem şehrimiz hem de bölge ve ülke turizmi için çok önemli bir yapıyı yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Nevşehir il merkezine daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek için turizm yatırımlarına büyük önem verdiklerini aktaran Arı, şöyle devam etti:

"Nevşehir'in turizmden aldığı payı arttırmak, bu sayede şehir ekonomisine ve istihdamına katkı sunabilmek için Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'in ilk etabını ve Nevşehir Kalesi'ni turizme açtık. Kısa sürede pandemi dönemine rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin ardından Meryem Ana Kilisesi'ni de turizme kazandırıyoruz. Kayaşehir'in 2. etabı tamamlandığında ve Meryem Ana Kilisesi etrafındaki projeler gerçekleştirildiğinde burası hem bölge hem de ülke turizmine önemli katkı sağlayacak."

1. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti Paisios tarafından ibadete açılan kilise, 1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdürdü. Bu tarihten 1950'ye kadar kullanılmayan daha sonra ise Nevşehir Cezaevi'ne dönüştürülen kilise, 1983 yılında cezaevinin yeni binasına taşınmasıyla tekrar kaderine terk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyona alındı | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:29:25. #1.15#
title