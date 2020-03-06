Nevşehir'de taraftar öğrenciler "Bahar Kalkanı Harekatı" na destek için yürüdü
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Nevşehir'de taraftar öğrenciler "Bahar Kalkanı Harekatı" na destek için yürüdü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim-öğretim gören 3 büyük takım taraftarı öğrenciler, şehitlerimize saygı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek için yürüdüler.

06.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:02
Nevşehir'de taraftar öğrenciler

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim-öğretim gören 3 büyük takım taraftarı öğrenciler, şehitlerimize saygı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan ""na destek için yürüdüler.


Nevşehir 2000 Evler Mahallesinde akşam saatlerinde bir araya gelen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, vatandaşların da katıldığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek ve şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk Bayrağı eşliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa kampüsüne kadar yürüyen öğrenciler, Suriye'nin toprak bütünlüğü korumak, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren bölge halkına yardım eli uzatmak için İdlib'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine desteklerini belirttiler. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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