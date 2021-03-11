Nevşehir'de taciz şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir'de taciz şüphelisi tutuklandı

11.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:02
Nevşehir'de taciz şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de iş arkadaşı kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de iş arkadaşı kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde çalıştığı iş yerindeki M.A. tarafından taciz ve hakarete uğradığını iddia eden kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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