Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Nevşehir, Wuhan, Güncel

Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireysel önlem alan vatandaşlar araçlarını buharla temizletmeyi tercihe diyor.

14.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:41
Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireysel önlem alan vatandaşlar araçlarını buharla temizletmeyi tercihe diyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alan vatandaşlar, günlük kullanım alanlarında olduğu gibi araçlarında da hijyene dikkat ediyor.


Nevşehir'de, yüksek ısıyla elde edilen buharla araçlarının içini temizleten sürücüler, oto yıkama servislerinde yoğunluk oluşturuyor.


Buharlı oto yıkama hizmeti sunan firma sahibi Asım Çapacı, AA muhabirine, 160 derece ısıyla elde edilen buharın araçta temas edilen noktalara püskürtüldüğünü, yüksek ısıda bakteri ve virüslerin yaşama olasılığının minimum seviyeye düştüğünü belirtti.


Normal dönemlerde günlük birkaç aracı buharla temizlerken son günlerde talebin arttığını, gece geç saatlere kadar hizmet sunduklarını aktaran Çapacı, "Yaklaşık 10 yıldır buharlı oto yıkama yapıyoruz. Normal zamanlarda müşterilerimizin sadece yüzde 10'u buharlı yıkama istiyordu. Son günlerde talep arttı. Araçların hijyenik olması, virüs ve bakteri barındırmaması için yoğun talep var. Önceden 70 liraya yıkıyorduk, fırsatçılık olmaması için fiyatı 60 liraya düşürdük." dedi.


Aracını buharlı sistemle temizleten Ali Osman Dalgaoğlu da Türkiye'nin koronavirüs konusunda risksiz ülkelerden olduğunu ancak Sağlık Bakanlığının uyarıları nedeniyle tedbirli davrandıklarını kaydetti.


Dalgaoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle aracımı yüksek ısıyla temizletiyorum. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Her şeyi devletten beklemeden kendimizin de çaba göstermesi lazım. Sağlık Bakanlığımız takdire şayan çalışmalar yapıyor." diye konuştu


Koronavirüse karşı bireysel tedbirleri önemsediklerini dile getiren Doğukan Koçer de evde, iş yerinde çeşitli hijyen kurallarına uygun davrandıklarını, sürekli kullandıkları aracını da bu kapsamda dezenfekte için yüksek ısıyla elde edilen buharla temizletmeyi tercih ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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